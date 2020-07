Virologe Nowotny: „Das Coronavirus ist ein furchtbares Gfrast“

Seit mehr als vier Monaten sind Virologen nicht mehr aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Zuvor so gut wie unbemerkt, klären sie uns nun täglich über das Coronavirus und die damit einhergehende Pandemie auf.

Norbert Nowotny, Virologe an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, ist einer von ihnen. Als Spezialist für neuauftretende Virusinfektionen und Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden, steht er in der ersten Reihe. Was ihn an der neuen Popularität nervt und wie Virologen so ticken, erzählt er im Interview.

KURIER: Wie viele Interviews haben Sie seit Beginn der Pandemie gegeben?

Ich schätze etwa 300.

Hassen Sie die Journalisten mittlerweile?

Nein, natürlich nicht. Sie sind immer nett zu mir, weil es ja nicht so viele Virologen gibt und sie es sich nicht verscherzen wollen.

Welche Frage nervt Sie am meisten?

Journalisten wollen immer wissen, wie es weitergeht. Also zum Beispiel, wann es einen Impfstoff gibt. Aber wir kennen dieses Virus erst seit einem halben Jahr. Großartige Prognosen sind da schwer möglich.

Also, wie geht es weiter?

Das klären wir bitte beim nächsten Interview.

Haben Sie sich bei Prognosen schon einmal geirrt?

Ich kann ja nicht immer sagen „Das wissen wir nicht“, also habe ich mich schon manchmal aus dem Fenster gelehnt. Einmal habe ich gesagt, dass das Coronavirus als Folge der rigorosen Maßnahmen verschwinden könnte. Das war nach dem Lockdown, als die Zahl der Neuinfizierten pro Tag in drei Wochen von über 1.000 auf unter 100 zurückgegangen ist. Und auch das erste SARS-Coronavirus ist von alleine verschwunden. Heute wissen wir, dass es sich nicht von alleine vertschüssen wird. Die einzige Möglichkeit, es langfristig in den Griff zu bekommen, ist ein Impfstoff.