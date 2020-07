Neue Test- und Quarantäneregeln: Abschotten gegen das Virus

Diese Wahlmöglichkeit soll es in Zukunft nicht mehr geben, hat das Gesundheitsministerium am Mittwoch klargestellt. Ausnahme: Österreichische Staatsbürger sowie in Österreich wohnhafte Personen sollen die Möglichkeit bekommen, den Test innerhalb von 48 Stunden nachzuliefern. An der Notwendigkeit, sich in Heimquarantäne zu begeben, ändert das nichts.

Ein vorzeitiges „Frei-Testen“ soll in Hinkunft nur noch für „Schlüsselpersonal“ möglich sein, hieß es zunächst. Ob das etwa auch Pflegekräfte sind, muss das Ministerium erst definieren.

Die negative Kommentierung seitens der Opposition hat sich Anschober jedenfalls gesichert: Die SPÖ spricht von einem „Verordnungschaos“, die FPÖ nennt ihn „Chaosminister“ und für die Neos zeigt sich anhand der Einreiseverordnung einmal mehr türkis-grüner „Dilettantismus“.

In Deutschland ist die Situation anders: Wer aus einem Risikogebiet kommt, kann sich am Flughafen oder am Heimatort gratis testen lassen. Wer negativ ist, entgeht der Heimquarantäne. Das gilt in Deutschland ab sofort auch für Rückkehrer, die mit Auto, Bus oder Bahn aus Risikoländern einreisen.