Quarantäne: Hausarrest für die Gesundheit

Ragusa oder Venedig

So viel weiß der Medizinhistoriker Herwig Czech von der Universität Wien: „Die Quarantäne, fast schon in ihrer modernen Form, wurde zuerst in Ragusa, Venedig oder Marseilles eingeführt.“ Für Venedig kursiert das Jahr 1374. Möglicherweise war aber die Republik Ragusa noch früher dran. Sicher ist, dass im heutigen Dubrovnik im Jahr 1377 Ankömmlinge isoliert wurden.

Instinktiv hielten die Menschen so etwas wie eine Inkubationszeit ein. Die Idee sei aber viel älter, sagt Czech: „Bereits in der Antike waren verschiedene Maßnahmen üblich. Die Idee einer 40-tägigen Frist, um ‚Unreinheit‘ zu isolieren, hat einen alttestamentarischen Bezug. Schließlich haben sich sowohl Moses als auch Jesus 40 Tage in die Wüste zurückgezogen.“