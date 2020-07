Reden über die Zukunft: "Jetzt braucht es Zuversicht und Eigenverantwortung"

Herr Kühner, warum setzt sich die Industriellenvereinigung für gesellschaftspolitische Themen ein und entwirft ein Zukunftsbild?

Axel Kühner: Wir sind Teil der Gesellschaft und sehen es als Teil unserer Verantwortung, etwas für die Gesellschaft weiterzubringen und sie zu gestalten.

Es wurden 99 zuversichtliche Thesen für die Zukunft formuliert. Was macht Ihnen persönlich Hoffnung?

Kühner: Der Blick in die Vergangenheit: Bildung, Lebenserwartung, Chancengleichheit – in all diesen Bereichen war es früher schlechter. Es haben beispielsweise noch nie so wenig Menschen in absoluter Armut gelebt. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft Probleme meistern werden.

Sigrid Stagl: Die Ungleichheit zwischen Ländern ist tatsächlich geringer geworden – die Einkommensungleichheit innerhalb der Länder ist aber gewachsen. In den 50ern, 60ern wurde das Versprechen, dass Wachstum Menschen aus der Armut holt, noch eingehalten. Dann haben wir – Wissenschaft, Politik, Gesellschaft – einen Lösungsweg, der in der Vergangenheit gut funktioniert hat, weitergezogen, obwohl sich die Probleme verändert haben. Da müssen wir differenzierter werden. Einkommenssteigerung ist für Menschen in Armut wichtig. Ab einem gewissen Niveau schafft sie nicht mehr Wohlbefinden, führt aber zu höherem Ressourcenverbrauch.