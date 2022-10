Physik-Nobelpreis für Quantenphysiker Anton Zeilinger

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Franzosen Alain Aspect, den US-Amerikaner John F. Clauser und den Österreicher Anton Zeilinger für Forschung auf dem Gebiet der Quantenphysik. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

Anton Zeilinger, so heißt es in der Begründung, erforschte verschränkte Quantenzustände. "Seine Forschungsgruppe hat ein Phänomen namens Quantenteleportation demonstriert, das es ermöglicht, einen Quantenzustand von einem Teilchen zu einem anderen über eine bestimmte Entfernung zu übertragen."