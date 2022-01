Mathematikerin: "Maturantinnen, traut Euch an technische Studien"

Jungen Mädchen fehlt es oft an Vorbildern und an Frauen, mit denen sie sich austauschen können. Aus diesem Grund wurde „Frauen in die Technik“ ins Leben gerufen (siehe unten). Da erzählen Frauen wie Magdalena Hutze zum Beispiel über die erste Zeit an der Uni: „Die HTL ist zwar eine anspruchsvolle Schule, aber die Uni ist noch einmal eine andere Liga“, sagt sie und erinnert sich an ihre erste Prüfung: „Man konnte 10 Punkte erreichen. Ich dachte, ich hätte 9 geschafft – am Ende waren es 4,5.“

Geholfen haben Lerngruppen: „In den ersten Wochen ist es sehr wichtig, dass man sich gute Leute sucht, die sich gegenseitig unterstützen.“ Etwas zermürbend war wohl auch, dass bis zum Bachelor das Studium wenig praxisnah war. „Die Früchte hat man im Masterstudium geerntet, wo man die coolen praktischen Anwendungen gemacht hat.“

Künstliche Intelligenz

Diese Anwendungen durfte sie dann in ihrem Job rechnen, den sie schon während des Studiums hatte: „Bekannte von Bekannten suchten eine Mathematikerin. So bin ich bei der Energiewirtschaft gelandet.“ Der Branche ist sie treu geblieben. Heute arbeitet sie bei Verbund, wo sie in der zentralen Stelle für Data Science und Künstliche Intelligenz (KI) sitzt: „Die ist für die Energiewende wichtig.“

So kümmert sich ihr Team um die Staumauern der Pumpspeicherkraftwerke: „Die Mauern müssen stabil bleiben. Früher hat man deshalb Fotos gemacht, die jemand händisch mit den Vorjahresbildern verglichen hat, um Veränderungen festzustellen. Heute tastet eine Drohne die Mauer mit Lasern ab und fotografiert. Wir machen ein 3-D-Modell daraus und können so mit KI schauen, ob sich etwas verändert hat.“