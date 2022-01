Mit Workshops und Infotagen Frauen für MINT-Studien begeistern

Frauen in der Technik

In manchen Studiengängen wie dem Maschinenbau sind Studentinnen noch deutlich unterrepräsentiert, in anderen wie Architektur bilden sie mittlerweile schon die Mehrheit

42.000 junge Menschen haben 2020/’21 Naturwissenschaften und Mathematik studiert, davon waren 21.000 Frauen, also die Hälfte. Beim Ingenieurwesen und Baugewerbe waren von 53.000 Studierenden 16.000 weiblich, also weniger als ein Drittel.

24.000 junge Erwachsene waren in Informatik und Kommunikationstechnologie inskribiert, davon waren 5.000 Frauen – das entspricht einem Anteil von rund 20 Prozent

Abbruchquote

Frauen schließen MINT-Fächer seltener ab als Männer. Stattdessen wechseln sie häufig in ein anderes Studium als ihre männlichen Kollegen. Das heißt: Wer einmal ein Studium begonnen hat, macht meist auch einen Abschluss – egal, ob Mann oder Frau