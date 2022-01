Kaum Ski-Kurse in der Pandemie: Wintersport-Nation, quo vadis?

Jetzt ist es schon wieder passiert: Bis Ende Februar wurden alle Schul- und schulbezogenen Veranstaltungen verboten. Das trifft jetzt in erster Linie die geplanten Wintersportwochen und -tage, die pandemiebedingt die vergangenen zwei Jahre ohnehin kaum stattfinden konnten. „So lange wir uns in Risikostufe 3 befinden, gibt es leider weder Wintersportwochen, noch Skitage“, erklärt Gerhard Angerer, Präsident des österreichischen Arbeitskreises für Schneesport an Schulen und Hochschulen.

Dabei kämpft der Wintersport in Österreich ohnehin schon seit Jahren um Nachwuchs. Einer Erhebung von 2019 zufolge nahmen zuletzt etwa 14,5 Prozent aller Schüler an Wintersportwochen teil. Das sind rund 159.000 Schüler – in den 70er Jahren waren es noch um 100.000 mehr Schüler pro Jahr. Fast ein Drittel davon fällt inzwischen auf Wintersport-Tage, bei denen die Klasse morgens losfährt und abends wieder zurück kommt.