Als die Klimaanlage erfunden wurde und die Welt veränderte

In jenem Jahr war es in New York so brütend heiß, dass in der Lithoanstalt Sackett & Wilhelms die Maschinen stoppen mussten. Das Haus in Brooklyn war bekannt für hochwertige Colordrucke. Jetzt, in der Hitze, schwankte die Luftfeuchtigkeit derart, dass sich das Papier verzog, die Konturen verwischten. Fehldrucke en masse. Man wandte sich an die Buffalo Forge Company, die eigentlich Heizlüfter herstellte, fragte an, ob es dort jemanden gebe, dem etwas gegen hohe Luftfeuchtigkeit einfiele.

Buffalo Forge schickte den jungen Ingenieur Carrier, 25 Jahre alt und frisch von der Uni. Der Chef hatte ihm ein Labor eingerichtet, in dem er getüftelt und Grundlagenforschung zur Hitze betrieben hatte. Jetzt baute der findige Carrier kurzerhand eine Heizung um, blies per Ventilator Luft in die Rohre, die er mit Wasser kühlte. So entzog sein Apparat, wie gewünscht, der Luft Feuchtigkeit. Und: Ganz nebenbei kühlte er sie auch noch.