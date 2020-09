Interaktive Weltkarte zeigt: So stark setzt Plastik den Ozeanen zu

Die Plastikverschmutzung der Meere ist eines der akuten Umweltprobleme. Der WWF hat eine interaktive Karte vorgestellt, die das Ausmaß auf Basis wissenschaftlicher Daten sichtbar macht. Der Global Plastic Navigator zeigt, in welchen Ländern besonders viel Plastikmüll in die Umwelt gelangt, welche Flüsse am meisten Plastikmüll transportieren und wie weit dieser auf Oberflächen der Ozeane verbreitet ist.