Point Nemo: Mikroplastik am entlegensten Ort im Meer gefunden

Point Nemo heißt im Südpazifik jene Stelle, die auf der Erde am weitesten vom nächsten Land entfernt ist. Und auch dort ist mittlerweile Mikroplastik im Meerwasser zu finden. Das ergab die Auswertung von Daten durch Wissenschaftler des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel.

Segelregatta mit Sensoren

Das Zentrum und das Kieler Exzellenzcluster "Ozean der Zukunft" hatten zwei Jachten für die achtmonatige Segelregatta "Volvo Ocean Race" mit Sensoren ausgestattet, die entlang der Regattastrecke rund um die Welt ozeanographische Daten und die Verteilung von Mikroplastikpartikeln im Meer gemessen haben. "Wir können jetzt unter anderem entlang der gesamten Regattastrecke die Verteilung von Mikroplastik im Ozean nachvollziehen, also auch in Regionen, in denen danach bisher nicht gesucht wurde", erklärte der Meereschemiker Toste Tanhua laut einer Geomar-Mitteilung vom Freitag.