Mahlzeit: Meersalz mit Mikroplastik verunreinigt

Generell lässt sich sagen, dass es auch in der Luft eine Kontamination von Plastikfasern gibt – zum Beispiel von Kleidung mit Kunstoffanteil.

Wer glaubt, dass die "böse Industrie" die Weltmeere am meisten verschmutzt, irrt: 77 Prozent des in den Meeren schwimmenden Mikroplastiks stammt laut der Organisation „International Union for Conservation of Nature“ von privaten Haushalten – aus Waschmaschinen, in denen wir Kleidung aus synthetischen Materialien waschen, vom Abrieb der Reifen unserer Autos oder von Kosmetika, die wir in den Abfluss kippen. Jeder Europäer spült auf diese Weise rund 57 Sackerl pro Jahr in die Meere.