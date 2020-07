Heimische Heuschrecken sind keine Plage

Plagen bis ins 19. Jahrhundert

„Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert haben Wanderheuschrecken auch bei uns immer wieder ganze Kulturen vernichtet“, sagt der Landschaftsökologe Thomas Zuna-Kratky. In ausgedehnten Feuchtgebieten – vor allem rund um den Neusiedler See und den Bodensee – fanden die Sechsfüßer günstige Bedingungen für massenhaft Nachwuchs. Ohne Kälteeinbruch im Frühling überlebten nicht nur Eier und Larven, sondern auch die Insekten in gefräßiger Zahl. Dann konnten selbst die natürlichen Fressfeinde wie der Rosenstar den Bestand nicht ausreichend dezimieren. Die Plage wurde biblisch.