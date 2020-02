Gekommen, um zu fressen: Heuschrecken verwüsten Ostafrika

Ein Quadratkilometer an Heuschrecken kann an einem Tag so viel fressen, wie 35.000 Menschen essen. "Ein einziger Schwarm kann die Ernährungsgrundlage der betroffenen Bauern über Monate hinweg zerstören", sagt Thurn-Valsassina, der von der schlimmsten Plage in Kenia seit den 1950er-Jahren spricht.

Viele Ostafrikaner leben in kleinbäuerlichen Strukturen, sind von der Witterung abhängig. Schon jetzt haben 25,5 Millionen Menschen laut Schätzungen nicht genügend zu essen. Örtliche Behörden waren nicht vorbereitet. Laut FAO werden etwa 63 Millionen Euro benötigt, um die Plage einzudämmen.

Caritas warnt vor "verheerender Situation"

Die FAO fordert schnelles Handeln: Die Schwärme seien "beispiellos in ihrer Größe und ihrem Zerstörungspotenzial". Experten vermuten – wie bei den Buschbränden in Australien – auch hier einen Zusammenhang mit dem Klimawandel. Während in Australien eine historische Dürreperiode die Ausbreitung der Brände begünstigt hat, nahmen im Süden der Arabischen Halbinsel und in Ostafrika zuletzt die Niederschläge zu. Bestätigt sich dieser Trend, stehen weitere Heuschreckenplagen bevor.

Nach einer langen Dürreperiode hatten die Menschen in Ostafrika bereits mit Mangelernährung zu kämpfen. "Es kam zwar am Ende des letzten Jahres der langersehnte Regen, aber teilweise in Form von Starkregen, was zu Überschwemmungen führte und Zerstörung von lokaler Infrastruktur und Häusern bewirkte", erklärt Thurn-Valsassina. Die Caritas ist im kenianischen Marsabit tätig. Auf einer Fläche, die so groß ist wie Österreich, leiden Bauern und Viehhirten unter der Plage. Thurn-Valsassina warnt: "Die Ernährungssituation in den kommenden Monaten könnte ein wirklich verheerendes Ausmaß annehmen."