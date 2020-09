Schmetterlingen auf den Weg geholfen: Artenschutz in Marchegg

Der Schmetterling ist ein wichtiger Indikator für Biodiversität und daher Botschafter und Begleiter des Interreg-Projekts "Blühlinge". Dessen Ziel: Gemeinden zwischen Wien und Bratislava zum Erblühen zu bringen und den Menschen die Vielfalt der Natur am Beispiel der bedrohten Schmetterlinge näherzubringen. Die Maßnahme: Eine von der Gemeinde errichtete naturnahe Wiese.

Auch der örtliche Montessori Campus beteiligt sich am Projekt. Die SchülerInnen haben gemeinsam mit Global 2000 eine von Besuchern per Schaufenster einsehbare Raupenzuchtstation gebaut. Anhand dessen lernen die Schülerinnen und Schüler, was für den Erhalt der Schmetterlinge wichtig ist und können den Schmetterling auf seinem Weg von der Raupe bis zur Verpuppung begleiten und dann letztendlich den prachtvollen Falter bestaunen.

"Für uns als Schülerinnen und Schüler sind Schmetterlinge das Symbol der Zukunft. Sie machen in ihrem Leben eine Transformation durch, die wir als Gesellschaft im Arten- und Klimaschutz erst noch machen müssen", ist Marie Ulrich und Olivia Kasper, Schülerinnen des Montessori Campus Marchegg.

Um der Schönheit der Natur und der Schmetterlinge im Besonderen gerecht zu werden, hat Global 2000 mit dem Künstler Michael Bachhofer zusammengearbeitet. So sind riesige Schmetterlingsfotos entstanden, die es ermöglichen, einen neuen Blick auf diese faszinierenden Tiere zu werfen. Diese Schautafeln werden mit Informationen rund um die Ökologie und den Schutz von Schmetterlingen ergänzt.