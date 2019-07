Schmetterlingszählung: Was flattert in Österreichs Gärten?

Wer wird der meistgesichtete Schmetterling 2019 in Österreichs Gärten? Erneut der Kaisermantel? Übertrifft die Steiermark Niederösterreich an Artenvielfalt? Wer hat den buntesten Garten im Land? Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 rufen heuer bereits zum dritten Mal auf, bei der Schmetterlingszählung „Zeig' her deinen Schmetterlingsgarten“ mitzumachen. Noch bis 28. Juli soll der Bestand der Schmetterlinge in den österreichischen Gärten über die App „ Schmetterlinge Österreichs“ erhoben werden.

Bedrohte Viefalt