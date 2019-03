Der Kaisermantel war 2018 der häufigste Schmetterling in Österreich

Die häufigsten gemeldeten drei Schmetterlinge 2018 sind der Kaisermantel (5.246 Meldungen), gefolgt von Tagpfauenauge (4.470) und Großes Ochsenauge (4.176). 2018 erbrachte die App 88.885 Schmetterlings-Meldungen in Österreich. 2017 waren es noch 26.010, was eine Erhöhung um das drei- bis vierfache bedeutet. 80 Prozent (71.105 Meldungen) davon sind Tagfalter, 20 Prozent (17.780 Meldungen) Nachtfalter.

Insgesamt meldeten die Freiwilligen 142 unterschiedliche Tagfalterarten, was zwei Drittel aller 215 bisher in Österreich nachgewiesenen Tagfalterarten entspricht.

Niederösterreich am artenreichsten

Artenreichstes Bundesland mit 122 gemeldeten Tagfalterarten ist Niederösterreich, gefolgt von der Steiermark mit 105 Arten und Kärnten mit 103 Arten.Die meisten Beobachtungen kamen aus Niederösterreich (29.047 Meldungen), mit Oberösterreich auf Platz 2 (13.591) und Kärnten auf Platz 3 (11.049).

Insektensterben

Der wissenschaftliche Betreuer der App und Schmetterlingsexperte Helmut Höttinger sagt: „Das Insektensterben ist in aller Munde und auch in Österreich Fakt. Die BenutzerInnen der App leisten einen bedeutenden Beitrag, mehr Wissen über die Verbreitung und Häufigkeit von Schmetterlingen zusammenzutragen. Dies ist als Grundlage zur Eruierung der Gefährdung einzelner Arten und für Schutzmaßnahmen unerlässlich. Zudem sind dadurch auch die Effekte des Klimawandels besser abschätzbar.“

Erstnachweise

Unter den gemeldeten Schmetterlingen befinden sich fünf Arten, die noch nie zuvor in einzelnen Bundesländern erfasst wurden. Der Pelargonien-Bläuling (Cacyreus marshalli) aus Kärnten und Niederösterreich, der Schwarze Trauerfalter (Neptis rivularis) aus Salzburg, ein Schwarzbrauner Trauerfalter (Neptis sappho) ebenfalls aus Salzburg und der Feigen-Spreizflügelfalter (Choreutis nemorana) aus dem Burgenland.