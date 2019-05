Nachtfalter: Die im Dunkeln will man nicht

Die Welt ist voller Insekten. Mit einer Million beschriebener Arten machen die Sechsfüßer 60 Prozent aller Tierarten auf dem blauen Planeten aus. Ihre gesamte Biomasse in die Waagschale geworfen, ergäbe 900 Millionen Tonnen. Was sind da schon ein paar leidige Falter?

Tineola bisselliella, Kleidermotte, und Plodia interpunctella, Dörrobstmotte, haben wieder Saison.

Lästlinge

„ Motten gehen uns genau so auf die Nerven wie Stechmücken und Schaben“, sagt Martin Lödl. Für den Leiter der Schmetterlingssammlung im Naturhistorischen Museum Wien (NHM) sind die Lästlinge aber keine Kategorie. Er sieht das funktionierende Ökosystem, in dem es Krabbeln, Flattern und Kriechen muss, als großes Ganzes. Peter Huemer, Kustos im Tiroler Landesmuseum, dagegen schaut auch aufs Kleine – auf schuppige Flügel, unterschiedliche Fühler und eine unvergleichliche Schönheit: „Auch und gerade Nachtfalter sind Schmetterlinge. Ich breche eine Lanze für die Kleidermotte.“ In freier Natur sei sie letztlich für den Menschen sogar von Nutzen.

Zoologisch ist es mit den umgangssprachlichen Motten nicht so einfach. Schwärmer, Spinner, Spanner, Echte Motten: Im Deutschen zählt zu den Nachtfaltern, was nicht zu den Tagfaltern gehört; diese eint die Fühlerart. Die englische Sprache stiftet Verwirrung: Sie bezeichnet jeden nachtaktiven Schmetterling als „moth“. In Summe sind das in Österreich etwa 3800 Arten; nur rund 200 Schmetterlingsarten sind hierzulande Tagfalter. Die Gefährdung ihrer bunten Existenzen ist bekannt. „800 Nachtfalterarten stehen auf der Roten Liste Österreichs, das sind 40 Prozent der untersuchten Arten“, rechnet Biologe Huemer vor.

Die laufende Versiegelung des Bodens und die Verbauung nehmen ihnen Lebensraum und reduzieren seit Jahrzehnten die Bestände. Die intensive Agrarwirtschaft, die auf Monokulturen, Düngemittel und Pestizide setzt, macht ihnen ebenso zu schaffen. Allzu aufgeräumte Gärten erschweren die Nahrungssuche zusätzlich. Dazu kommt die Lichtverschmutzung, die die nächtlichen Überflieger bis zur tödlichen Erschöpfung vom Kurs abbringt.

„Die Echten Motten sind nicht in Gefahr“, sagt Lödl, Abteilungsdirektor im NHM. (Ausgenommen Exemplare, die auf verpilztes Totholz fliegen.) Insgesamt machen 74 Arten die Familie aus, die Kleidermotte ist Mitglied. Die Dörrobstmotte dagegen grenzt sich genetisch als Zünsler und damit als nächste Verwandtschaft der Tagfalter ab. „ Kleidermotte und Lebensmittelmotte haben so viel gemeinsam wie ein Höckerschwan und ein Steinadler“, zieht Huemer den Vergleich.