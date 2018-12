Pflanzenschutz: Unverdaulich für Schädlinge

Derzeit läuft ein Projekt mit dem österreichischen Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern Agrana. Es geht dabei um den Schutz der Zuckerrüben. Heuer gab es massive Ernte-Ausfälle wegen Schädlingsbefall. Es wurden ganze Felder vernichtet. Manche Rübenbauern mussten zwei mal die Saat ausbringen.

Ein weiterer Geschäftszweig ist Tierfutter. Da Antibiotika-Zusätze im Tierfutter seit 2006 generell verboten sind, ist Multikraft auch in diesem Bereich aktiv. Mikroorganismen sollen das Immunsystem der Tiere stärken.

Sämtliche Produkte, die Multikraft anbietet, werden vom Unternehmen selbst entwickelt. Die 1977 in Oberösterreich gegründete Firma beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Ursprünglich gab es nur zehn Partner-Händler. Mittlerweile sind es etwa 900 im deutschsprachigen Raum. Exportiert wird in 25 Länder. In Australien und Italien wurden Tochtergesellschaften gegründet.