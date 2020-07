Raupen: Verwandlungskünstler in Verruf

Zunächst sind sie braun-gelb, dann werden sie grau-schwarz und bekommen am ganzen Körper Härchen. Die halbe Million am Hinterleib hat es in sich: Die Brennhaare enthalten Nesselgift, das nicht nur Fressfeinde irritiert. Es kann genauso bei Menschen juckende Hautausschläge bzw. Atemnot auslösen.

Wegen dieser Abwehrstrategie hat es die Raupe des Eichenprozessionsspinners zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Auch die Handvoll nimmersatter Arten in Land- und Forstwirtschaft trägt zu einem schlechten Image der Verwandlungskünstler bei. Dabei erfüllen die Kinder der Schmetterlinge wichtige Funktionen im Ökosystem.