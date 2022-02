Exil und Exzellenz: „Ich bin heute hier zu Hause“

Dessen ungeachtet war auch ihr Ankommen schwer: „Das war völlig absurd für meine Eltern, und für mich als Kind irgendwie surreal“, wundert sich die Forscherin heute noch. „In Zagreb hatte ich sehr gute Noten.“ Doch das sollte in zwei Gymnasien in Ottakring zunächst wenig zählen. Erst als ein Lehrer mit seiner eigenen Reputation für sie bürgte, durfte sie zeigen, was in ihr steckt.

Eine klassische Geschichte des Exils: Mit der Wut im Bauch und der Überzeugung „Euch zeige ich’s“ lernt das Flüchtlingskind innerhalb von nur drei Monaten Deutsch. Am Ende des ersten Schuljahrs stehen in ihrem Zeugnis nur Einser. Nach ihrer Matura inskribiert Ljiljana Radonić Politologie und Philosophie.