Österreichische Forscher über Flucht, Exil und ihre Karriere

Eugene Braunwald

1929 in Wien geboren, vielfach honorierter Kardiologe. Flüchtete im Juli 1938 mit seiner Familie aus Wien. Studierte in New York und später an der Johns Hopkins University in Baltimore.

Im Film erinnert er sich unter anderem: „Ich hatte eine glückliche Kindheit. Bis zum 12. März 1938. Es war, als ginge die Welt unter: Du konntest dir einfach einen Juden greifen und ihn mit der Zahnbürste die Straße reinigen lassen. Was in Deutschland fünf Jahre dauerte, dauerte in Wien fünf Tage.“