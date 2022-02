Exil und Exzellenz: "Jetzt sind wir keine Österreicher mehr"

Weniger leicht war das Exil für Ihre Eltern, Ihr Vater Jurist, Ihre Mutter Wirtschaftswissenschafterin.

Wir haben zunächst eine kleine Wohnung in Riverdale, einem nicht so schönen Vorort von New York, bezogen. Sie haben auf dem Sofa des Wohnzimmers geschlafen. Mein Vater hat bei seinem ersten Job gerade einmal 27 Dollar pro Woche verdient. Meine Mutter musste kochen lernen, selbst einkaufen gehen und Wäsche waschen. Sie war darüber aber nicht unglücklich. In Wien hat sie es nämlich nicht gemocht, dass täglich ein Kindermädchen da war. Es gab auch einen Kreis von netten Nachbarinnen, die den Flüchtlingsfamilien beim Eingewöhnen halfen.

Sie haben dann in den USA Ihren Vornamen geändert. Warum war Ihnen das ein Anliegen?

Ich wollte ja so gut wie möglich amerikanisch werden. Dazu passt auch, dass ich in meinem Tagebuch mitten im Satz vom Deutschen ins Englische switchte. Und es war mir wirklich peinlich, wenn sich meine Großeltern in der New Yorker U-Bahn in deutscher Sprache unterhielten. Damals hätte ich mich am liebsten unter der Sitzbank verkrochen. Mit 13 durfte ich endlich US-Staatsbürgerin werden. Ich wollte damals auch, dass niemand mehr Gäby oder Gabriele zu mir sagt.

Hatten Sie nie Heimweh?

Eigentlich nicht, aber das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass ich sehr früh, in jungen Jahren von Wien wegmusste.