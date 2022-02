Flucht-Serie: Endstation Bihać

Auffallend viele Flüchtlinge sprechen passabel Bosnisch – ein Hinweis darauf, dass sie schon seit Langem in BiH feststecken. Keiner will hierbleiben. Auch weil es keine Arbeit gibt. Von einem Pakistani wird erzählt, dass er 54 Mal von kroatischen Grenzbeamten gestoppt, dabei oft auch gedroschen wurde. Wobei nicht alle Polizisten an der EU-Außengrenze Schläger sind, wird auf Nachfrage bestätigt.

Asim Karabegović wirkt müde. Den halben Tag war er heute mit dem KURIER in der Umgebung von Bihać unterwegs, um Mehl, Zwiebel, Öl und andere Lebensmittel zu den Elendsquartieren zu bringen. Die Sachspenden, die er mit seinem alten Kombi transportiert, stammen von der NGO SOS Balkanroute. Längst hat er sich an den sehr markanten Gestank in den zerfallenen, zerschossenen Gebäuden gewöhnt. Sie erinnern auch an den Krieg in seiner Heimat. Es gibt weder Strom noch Gas noch Wasser. Ebenso fehlen sanitäre Anlagen. Gekocht werden muss daher bei offenem Feuer. Die Ziegelwände sind rußig schwarz. Manche halten das alles nicht mehr aus, schlafen im Freien – in Zelten.

„Baba Asim“ zündet sich abends noch eine letzte Zigarette an, dann sagt er ernst: „Viele warten noch in den Lagern in Sarajevo zu, doch wenn erst der Schnee oben auf unseren Bergen geschmolzen ist, dann werden sie kommen. Ehrlich gesagt, ich sehe da kein Ende.“