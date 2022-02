KURIER: Herr Bürgermeister, in Ihrer Stadt leben 61.000 Menschen. Wie viele Flüchtlinge hat Bihać in den letzten vier Jahren beherbergt?

Šuhret Fazlić: Unsere Polizei geht inzwischen von 40.000 Flüchtlingen aus, und zwar in Bihać und in der Nachbarstadt Velika Kladuša.

Wurden Sie bisher von der EU genügend unterstützt?

Zu EU-Politikern fällt mir nur ein Wort ein: Heuchler. Es ist das eine, was sie ihren Wählern zu Hause erklären, doch es ist das andere, was sie konkret entscheiden. De facto hat man unsere Stadt mit den Flüchtlingen vier Jahre lang alleine gelassen. Das ist umso schlimmer, als ich aufgrund unserer komplizierten Verfassung in der Föderation BiH so gut wie keine Mittel habe, um selbst etwas bewegen zu können. Das ist auch nicht fair.