Einsam nach dem Lockdown: Warum viele Menschen isoliert bleiben

Nach dem Lockdown

Noch Monate nach dem Lockdown wissen viele Menschen nicht, wie sie an ihr altes Sozialleben anknüpfen sollen. Zu diesem Ergebnis kommt eine australische Studie des Soziologen Roger Patulny (University of Wollongong) und der Forscherin Marlee Bower vom Matilda Centre for Research in Mental Health and Substance Use an der University of Sydney.

In den vergangenen zwei Jahren haben Patulny und Bower mehr als 2.000 Australierinnen und Australier befragt, um ihre Interaktionen, Lebensweisen und Pläne während und nach den Kontaktbeschränkungen zu erheben.

Australien beendete seinen Lockdown im Jahr 2020 deutlich früher als andere Länder. Die Studie gewährt daher auch Einblicke in die Monate danach.