"Reden tut gut": Neues Wiener Plaudertelefon gegen die Einsamkeit

Auf Initiative von Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl, mittlerweile Präsident der Wiener Volkshilfe, haben sich Volkshilfe, Samariterbund und Pensionistenverband für das neue Projekt "Reden tut gut" zusammengetan. Menschen, die sich einsam fühlen, können zu bestimmten Zeiten unter der Nummer 01/35844 anrufen und mit Freiwilligen über alles sprechen, was ihnen auf der Seele brennt.

"Das Problem der Einsamkeit in einer Großstadt ist eines, das schon vor Corona existiert hat, gar keine Frage", sagte Häupl bei der Projektpräsentation am Donnerstag. Aber: "Corona hat das besonders verschärft, fokussiert, in den Vordergrund gerückt."

Schmäh führen

Darum habe man sich überlegt, wie man niederschwellige Gesprächsangebote organisieren kann. "Wo jemand anrufen kann, wenn er unter Einsamkeit leidet. Und wenn man nur Schmäh führen will, ist es auch recht."