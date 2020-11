Tipps vom Einsiedler: Wie Profis des Alleinseins mit Einsamkeit umgehen

Fast eineinhalb Millionen Österreicher leben allein – Tendenz steigend. In der Altersgruppe ab 65 lebt fast ein Drittel allein. Auch wenn Alleinsein nicht zwingend Einsamkeit bedeuten muss: In Corona-Zeiten ist die Angst vor der Einsamkeit und ja, auch vor Langeweile, groß.

Das erzwungene Nichtstun

Psychotherapeutin Veronika Strobl spürt seit dem ersten Lockdown einen vermehrten Andrang in ihrer Praxis. Meist seien Themen wie Alleinsein oder Einsamkeit schon vor Corona da gewesen, durch die Einschränkungen werde das Gefühl nun verstärkt. „Durch das erzwungene Nichtstun treten bei vielen Menschen Themen in den Vordergrund, die immer schon oder eine Zeit lang da waren, aber durch unser ständiges Tun verdeckt oder auf die Seite geschoben wurden. Wer gut sozial eingebettet ist und Erfüllung in Beruf oder Freizeit erlebt, findet auch jetzt leichter neue, auch kreative Beschäftigungen. Und erlebt vielleicht auch ein Stück weit Erleichterung, nicht mehr rund um die Uhr etwas tun zu müssen.“

Frische Luft und Engagement

Und was hilft jenen, die Angst vor Einsamkeit und Fadesse haben? Die Psychotherapeutin rät zu Bewegung an der frischen Luft und zu karitativem Engagement, das auch jetzt möglich sei. Hilfe beim Einkaufen oder Gespräche anbieten, alte Kontakte zumindest telefonisch aufleben lassen. Andere fragen, wie es ihnen geht. „Und regelmäßiges Spazierengehen. Auch dabei kann man Menschen anlächeln, ins Gespräch kommen oder zufällig Nachbarn treffen. Für den Anfang reichen vielleicht ein paar Worte schon aus.“