Hausmeister im Atomkraftwerk Zwentendorf: "Keiner redet zurück"

Franz Müller ist als Hausmeister meistens allein auf dem 24 Hektar großen Areal. Der 57-Jährige ist privat ein geselliger Mensch. Langweilig wird ihm bei seiner unbelebten Arbeit aber nie. Er dreht seine Runden, überprüft die elektrischen Anlagen, hält die Wasserpumpen in Schuss. Ob er sich hin und wieder einsam fühlt? „Na ja. Vielleicht ein bisserl, mich stört’s jedenfalls nicht. Ich bin ganz gern allein. Das Gute ist: Es redet niemand zurück. Dazu kommen die vielen Kontrollgänge. Das nimmt einen so in Anspruch, dass man nicht zum Nachdenken kommt. Nicht einmal im Keller find ich’s entrisch. Es ist ein ganz normales Kraftwerk, nur halt ohne Leute. Mir vergehen die Tage schnell, oft werden sie sogar zu kurz. “

Ob das ein Job für jeden sei? „Wahrscheinlich nicht, darum mach’s ja ich. Ich komm gut zurecht damit.“