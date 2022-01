Die Simulantin: "Ich mime menschliche Zerbrechlichkeiten"

In den Übungsgesprächen an der Universität muss Gabriela Hütter stets authentisch und im Einklang mit der psychischen Krankheit agieren. Wie gelingt das? "Dank der intensiven Vorbereitung: Ich habe mir das Erleben, das mit bestimmten psychischen Erkrankungen einhergeht, angeeignet. Ich weiß, wie die Rollen in bestimmten Situationen agieren, was nicht aushaltbar ist. Jedes Gespräch ist am Ende einzigartig."

Was ein gelungenes Arzt-Patienten-Gespräch ausmacht, weiß die Schauspielerin inzwischen nur allzu gut: "Klarheit, Geduld, Mut im Umgang mit den menschlichen Zerbrechlichkeiten, die ich mime – und ehrliches Interesse."

Frau Swoboda, die in Wirklichkeit ganz anders heißt, hat Gabriela Hütter unzählige Male dargestellt. Was aus ihr geworden ist, weiß die Schauspielerin nicht. "Das sollen wir auch nicht. Es könnte die Darstellung verzerren. Ich bediene mich ja einer Momentaufnahme, einer akuten Phase im Leben dieser Menschen, die – so hoffe ich zumindest – vorübergegangen ist."

Dass sie vor über mittlerweile 20 Jahren in das Projekt eingestiegen ist, hat Gabriela Hütter nie bereut: "Es hat nie an Reiz verloren. Und das habe ich den Patientinnen und ihrer Offenheit zu verdanken."