Einkaufen bis Einsamkeit: Wo Wiener im Lockdown Hilfe bekommen

Auch wenn man in Österreich leider schon geübt ist, was Lockdowns betrifft, gibt es doch Probleme, die nach wie vor für Herausforderungen sorgen. Einsamkeit ist dabei ebenso ein Thema, wie das Einkaufen als ältere Person oder die Versorgung von Haustieren, wenn man gerade in Quarantäne ist.

Der KURIER hat den Überblick, wo man in Wien bei unterschiedlichen Problemen Hilfe bekommt.

Psyche

Die Corona-Sorgenhotline vom Psychosozialen Dienst Wien ist von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr unter Tel. 4000 53000 erreichbar.

Wer zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr früh Unterstützung benötigt, findet hier Hilfe:

Telefonseelsorge unter Tel. 142

Rat auf Draht (für Kinder und Jugendliche) unter Tel. 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst unter Tel. 01/31330

Plaudern

Es gibt auch Einrichtungen, die Gesprächspartner vermitteln. Achtung: Das sind keine Nummern für Notfälle – in diesen Fällen wendet man sich besser an die Profis, die unter dem Punkt Psyche angeführt sind.