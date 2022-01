Plakolm: Psychologische Chat-Hilfe für Jugendliche "gehört ausgebaut"

Durch Distance Learning an Uni und Schulen sind auch die Bildschirmzeiten und parallel dazu die Internetsucht unter jungen Menschen gestiegen. Welche Maßnahmen kann die Politik treffen, um Jugendliche nach der Pandemie zurück "ins analoge Leben" zu holen?

Wenn die Pandemie eines gezeigt hat, dann dass man nicht alles in den virtuellen Raum verlagern kann und junge Menschen sich genauso nach zwischenmenschlichen Kontakten sehnen, wie alle anderen Bevölkerungsgruppen auch. Das zeigt alleine die Debatte um die Rückkehr ins Klassenzimmer. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass sich die Mehrheit der jungen Menschen wieder auf dem Rasen, in der Musikprobe oder einfach bei Freunden einfinden wird. Und Internetsucht ist aus meiner Sicht wie jede andere Sucht leichter präventiv zu behandeln, das heißt hier müssen wir jedenfalls besser werden.

Gibt es von politischer Seite Ideen, wie man Jugendliche zum Beispiel für einen Maturaball, der wegen der Pandemie nicht stattfinden könnte, entschädigen könnte?

Dazu kann ich nur sagen: Nehmt’s euch auf jeden Fall die Auszeit und holt eure Lehrabschlussfeier, euer Abrüsten oder euren Maturaball nach. Das sind so einschneidende Erlebnisse im Leben eines jungen Menschen, die kommen nie wieder. Meilensteine muss man feiern!

Was denken Sie, muss die Politik Kindern und Jugendlichen jetzt anbieten, damit Sie trotz chronischem Krisenmodus mit Hoffnung in die Zukunft blicken können?

Das sollten und werden wir junge Menschen selbst fragen: Es wird nach fünf Jahren dieses Jahr endlich wieder einen Bericht zur Lage der Jugend geben. Diesen Bericht gibt es seit 1988 in jeder Legislaturperiode und ich möchte gemeinsam mit der Statistik Austria hier einen positiven Blick auf die Zukunftsperspektiven junger Menschen werfen, um gute Rahmenbedingungen setzen zu können.