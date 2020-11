Totenstadt Sakkara gab Dutzende altägyptische Särge frei

Nicht die ersten Schätze aus Sakkara

Die Särge stammen aus der Spätzeit des Alten Ägypten vor rund 2.500 Jahren und der nachfolgenden ptolemäischen Zeit. Ägypten hatte in diesem Jahr bereits zweimal spektakuläre Funde in Sakkara bekannt gegeben. So berichtete Al-Anani Anfang Oktober über den Fund von insgesamt 59 Särgen in sehr gutem Zustand, die ebenfalls seit etwa 2.500 Jahren verschlossen gewesen waren.