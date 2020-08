Mysteriöse Felskammern aus dem alten Ägypten entdeckt

Teilweise vom Wasser "gebaut"

Einige der Kammern sind Vergrößerungen natürlicher Tunnel im Grundgestein, die durch über Jahrtausende fließendes Wasser entstehen. Die Kammern sind über tiefen vertikalen, gutartigen Schächten geschnitten, die natürlichen Wassertunneln in das Grundgestein folgen, aber diese sind jetzt durch Trümmer blockiert.

Keine Gräber

Es gibt keine Hinweise auf Bestattungen, es scheint sich nicht um Gräber zu handeln. Materielle Beweise für die Funktion des Komplexes sind kaum vorhanden. Ein einzelnes Graffiti in einer der Kammern nennt einen Khuusu-n-Hor, seine Mutter Amenirdis und Großmutter Nes-Hor. Diese Namen sowie die in und um die Kammern gefundenen Töpferwaren legen nahe, dass der Komplex wahrscheinlich aus der ptolemäischen Zeit von 332 bis 30 v. Chr. stammt. Die einzige geschnitzte Dekoration besteht aus zwei kleinen, aber ungewöhnlichen Figuren, die an einem Eingangspunkt in ein Basrelief geschnitten sind.

Geschichtsträchtige Region

Das Gebiet liegt nahe dem Kultort des ägyptischen Totengotts Osiris. Abydos galt als einer der wichtigsten Kultstätten. Zu Beginn seiner Geschichte lag dort der Friedhof der ersten Könige. Ihre Gräber befinden sich noch heute an einer Stelle in der Wüste namens Umm el-Qaab.