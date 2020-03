Berechnung der Dunkelziffer: Vielleicht schon 10.000 Infizierte

Wie das? „Statistiker nehmen an, dass ein gewisser Prozentsatz stirbt. Weitere Parameter sind die Zeit zwischen Ansteckung und Tod des Betroffenen sowie die Zeitspanne, in der sich die Infektionen verdoppeln. Forscher gehen davon aus, dass der Verstorbene sich 20 Tage zuvor infiziert haben muss. Bei einer Todesrate von 1 Prozent heißt das, dass zu dem Zeitpunkt 100 Personen infiziert sein müssen. Wenn sich die Infektionen alle fünf Tage verdoppeln, kommt man auf 1.600 Fälle – 16-mal mehr als die hundert Erkrankten, die in der Statistik am Todestag des Patienten aufscheinen.“ Auf Österreich übertragen wären das 32.000 Infizierte.