Die Biochemikerin Bianca Kohlhauser erklärt im Gespräch mit Moderator Elias Natmessnig, was das Virus so gefährlich macht, ob Schutzmasken helfen und wie schnell man mit einem Impfstoff rechnen kann. Darf man jetzt in Parks gehen oder nicht? Die Regierung sagt ja, die Polizei handelt anders. Wer soll sich da noch auskennen. Und Arnold Schwarzenegger hat eine Message für uns.