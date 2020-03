Wo Maßnahmen greifen – und wo nicht

Die USA haben bis vor kurzem so gut wie gar nichts gegen die Epidemie unternommen – und das verfälscht die Zahlen, weil so gut wie gar nicht getestet wurde. Wie in vielen anderen Ländern ist deshalb die Dunkelziffer an Infizierten weit höher als die offiziellen Angaben. In vielen Regionen fürchtet man sich darum vor einer medizinischen Katastrophe wie in der Lombardei. Die betroffenen Regionen haben nun meist mit ähnlichen Mitteln wie in Europa reagiert – das öffentliche Leben wurde lahmgelegt.

In der Schweiz hat sich die Lage rasch zugespitzt – doch auch hier waren die Behörden lange nicht sicher, was zu tun ist: Erst vor zwei Tagen wurde das öffentliche Leben stillgelegt. Seither gelten Regeln wie in Österreich, die Fallzahl ist aber deutlich höher. Politiker rufen nach mehr Tests, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.