Trump erklärt dem Coronavirus den Krieg

Die Bekämpfung des Coronavirus nimmt in den USA martialische Züge an. Donald Trump bezeichnete sich gestern als Präsident in “Kriegszeiten”. Es gelte einen “unsichtbaren Feind” zu besiegen, der sich "gewalttätig verbreitet”. Um absehbare Engpässe bei der medizinischen Versorgung von Schwerkranken zu lindern, beorderte Trump zwei große Krankenhausschiffe der Marine in den zivilen Dienst. Die “USNS Comfort”, die über 1000 Zimmer bietet, soll vor New York City ankern. In der Millionenmetropole leben die meisten (cirka 2300) der in den Vereinigten Staaten inzwischen rund 7500 Infizierten. Das zweite Schiff, die “Mercy”, liegt im Hafen von San Diego und soll an der Westküste eingesetzt werden.