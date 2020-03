Coronavirus: New York gibt Trump die Richtung vor

Er und Gouverneur Andrew Cuomo, beide Demokraten, treiben mit ihrer Vor-Ort-Politik, die sie für alternativlos halten, jenen New Yorker vor sich her, der in Washington noch immer latent den Eindruck vermittelt: „Das Virus-Problem wird vorübergehen.“ Noch am Sonntag ermahnte Präsident Donald Trump seine Landsleute in flapsigem Ton, sie sollten doch bitte die Hamsterkäufe einstellen. „Bleibt locker, ihr müsst nicht solche Massen kaufen, das ist ja schlimmer als an Weihnachten“, sagte Trump nach Gesprächen mit den Chefs großer Supermarkt-Ketten, „es wird keine Versorgungsengpässe geben.“