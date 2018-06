Studie: Ziehen Helikopter-Eltern Problemkinder heran?

Im Alter von fünf und zehn Jahren wurde schließlich erhoben, inwieweit die Kinder Anzeichen von Depressionen, Angstzuständen oder Einsamkeit zeigten, wie sie schulisch performten und wie stark ihre sozialen Fähigkeiten ausgeprägt waren. Dafür wurden Lehrerbefragungen wie auch Selbstauskünfte der Kinder herangezogen.

Probleme bei Impulskontrolle

Unter Ausschluss beeinflussender Faktoren zeigte sich, dass das kontrollierende Verhalten der Mütter dazu führte, dass die Kinder bereits im Alter von fünf Jahren Probleme bei der Impulskontrolle und der Steuerung ihrer Emotionen hatten. Im Alter von zehn Jahren hatte dies bereits in den sozialen Fähigkeiten der Kinder Niederschlag gefunden. "Kinder, die ihre Gefühle und ihr Benehmen nicht kontrollieren können, sind in der Klasse auffälliger, haben Schwierigkeiten, Freunde zu finden, und tun sich in der Schule schwerer", erklärt Perry den Zusammenhang. Man habe zudem gezeigt, dass Kinder mit Helikopter-Eltern weniger gut in der Lage seien, mit Herausforderungen des Heranwachsens zurechtzukommen, speziell im schulischen Bereich.

Aussagekraft eingeschränkt

Eingeschränkt wird die Aussagekraft der Studie dadurch, dass das mütterliche Verhalten nur einmalig und punktuell untersucht wurde. Etwaige Veränderungen wurden nicht miteinbezogen. Dieter Wolke, Professor für Entwicklungspsychologie an der englischen University of Warwick, merkt im Interview mit dem Guardian außerdem an, dass die psychische Gesundheit der Mütter nicht erhoben wurde. Wolke bestätigt aber, dass die Erkenntnisse mit früheren Studien übereinstimmen, die mangelnde Selbstkontrolle in der Kindheit mit Problemen im Erwachsenenalter in Verbindung gebracht haben. "Das Problem hierbei ist, dass wenn man nicht die Fähigkeit erlernt, sich selbst zu kontrollieren, man diese auch später im Leben nicht anwenden kann", so Wolke. Überfürsorgliche Erziehung sieht er daher kritisch, auch wenn diese meist ohne böse Absicht passiere.