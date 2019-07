Was Eltern belastet und was sie dagegen tun können

Wenn der Wecker wieder einmal viel zu früh läutet, man über im Wohnzimmer verstreute Legosteine stolpert, sich die Älteste wegen Liebeskummer im Bad eingeschlossen hat und noch immer nicht geklärt ist, wer den Junior nach der Schlagzeugstunde abholt, ist das nichts Außergewöhnliches. Alles Routine, denn nichts ist auf Schiene.

Etwa so spielt sich das auch in Paulas Familienalltag ab. Bis sie eines Tages beschließt, dass es so nicht weitergehen kann. „Ich bin ständig außer Atem, zerreiße mich zwischen Job, Kindern und meinem Mann. Wir leben alle nur noch nebeneinander her“, beschreibt sie ihre Situation. Als sie ihren Mann an einem der raren Abende, an denen die Kinder bei den Großeltern sind, darauf anspricht, merkt sie schnell, dass es ihm ähnlich geht. Gemeinsam beschließen sie, zu einem Familientherapeuten zu gehen.

Hilfeschrei

An diesem Punkt sind auch Paare, die in die Praxis von Natascha Vittorelli kommen. Meist stehen sie unter großem Druck. Wer Leitlinien für ein besseres Zeitmanagement bekommen möchte, ist hier falsch. „Die Frage ist, ob es für Familien ein wirkliches Zeitmanagement gibt. Ich bezweifle das. Dafür sind die Variablen, die den Alltag bestimmen, zu vielfältig. Eltern sollten vielmehr akzeptieren, dass ein Familienalltag eben nicht kontrollierbar ist“, sagt Vittorelli. Ein wesentlicher Punkt ist es, herauszufinden, was wirklich wichtig und was unwichtig ist. „Auch zu ergründen, wer den Stress verursacht. Ist es ein gesellschaftlicher Druck, der mich dazu bringt, möglichst bald wieder in den Job einzusteigen oder meine Kinder in alle möglichen Kurse zu stecken, um sie früh zu fördern? Oder setze ich mich selbst unter Druck, weil ich meinen Kindern ständig das Beste bieten möchte“, erklärt sie.

Das Beste sei gar nicht immer nötig. Gepaart mit einer gewissen Unsicherheit darüber, was man in Sachen Erziehung wirklich möchte, führe das oft zu Vergleichen mit anderen. Dann kommt es zu einem gegenseitigen Aufschaukeln von Erwachsenen, wer mehr für sein Kind tut. Ein Teufelskreis beginnt, der alle Beteiligten massiv unter Druck setzt. „Aus dieser Spirale auszusteigen, erfordert Zeit und auch den Willen, sich als Eltern damit auseinanderzusetzen, worum es bei der eigenen Erziehung in erster Linie gehen soll“, so die Expertin. Dafür bietet sie Raum und stellt die richtigen Fragen. Besonders hilfreich ist es, sich zu fragen, was für ein Kind wollen wir? Wie hat es zu sein? Was hat es zu können, zu wissen oder zu leisten? Und natürlich auch, was für Eltern wollen wir sein? Was sollen unsere Kinder einmal über uns sagen, welche Eltern wir für sie waren?“, meint Vittorelli.