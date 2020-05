"ohnekippe"-App motiviert zum Abgewöhnen

Blob funktioniert wie ein Tamagotchi - je weniger man raucht, desto besser geht es ihm. Wird jemand rückfällig, wird Blob krank und ändert seine Farbe. Die " ohnekippe"-App, die sich speziell an Schüler richtet, wurde von der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg entwickelt und jetzt sogar mit einem Innovationspreis ausgezeichnet. Das Motto: "Keine Zigarette schmeckt so gut, wie sich Gesundheit anfühlt."