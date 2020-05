Rauchfrei: Österreich liegt im Schlussfeld

Beim Schutz vor Passivrauchen ist Österreich in der EU im Schlussfeld. Das geht aus einem Freitag von der EU publizierten Bericht über die Anti-Passivrauch-Aktivitäten der Mitgliedsländer sowie der Türkei, Serbien, Mazedonien, Island, Kroatien und Norwegen hervor. Laut konservativen Schätzungen starben im Jahr 2002 in den EU-Staaten 79.000 Erwachsene – davon 19.000 Nichtraucher – an den Folgen der Rauch-Exposition im Privatleben und am Arbeitsplatz.

Die Regeln im Rahmen einer „Rauchfrei-Gesetzgebung“ in Betrieben, öffentlichen Räumen und speziell in Bars und in Restaurants sind in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich, heißt es in dem Report: „Die am weitesten reichenden Gesetze haben Ungarn, Bulgarien, Spanien, Irland, Großbritannien, Malta, Griechenland, Mazedonien und die Türkei erlassen, wo das Rauchen in geschlossenen Räumen in Betrieben inklusive Bars und Restaurants komplett verboten ist – mit einigen sehr begrenzten Ausnahmen.“