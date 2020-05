„Die Zigaretten brauchst du nicht“

Zum neuen Jahr werden wieder viele gute Vorsätze gefasst – doch die meisten sind Tage später schon wieder vergessen. Die Psychologin und Psychotherapeutin Theresia Gabriel erklärt, wie sich Ziele am besten erreichen lassen.

KURIER: Wir nehmen uns immer wieder viel vor, setzen es aber nicht um. Was sind die größten Hindernisse?

Theresia Gabriel: Schwierig ist es, wenn sich Menschen etwas vornehmen, was sie gar nicht wollen – zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Man glaubt, man sollte, aber man will eigentlich gar nicht aufhören. So jemand hat dann kein positives Bild von sich als Nichtraucher. Andere nehmen sich zu viel vor: Wenn ein Nicht-Sportler einen 5000er erklimmen will, wird er schnell demotiviert sein. Wenn etwas zu schwierig ist, dann ist Scheitern vorprogrammiert. Umgekehrt wirken Erfolgserlebnisse motivierend. Wenn ich etwas geschafft habe, dann glaube ich eher daran, dass ich das nächste Ziel auch erreiche. Das treibt viel mehr an, als wenn ich mich ständig als scheiternde Person erlebe. Es geht also darum, sich realistische Ziele vorzunehmen.

Wie könnte man ein realistisches Ziel definieren?

Es sollte eine Sogwirkung entfalten. Das Gefühl sollte sein: Da will ich hin! Man sollte sich vorher überlegen: Ist mir das wirklich wichtig? Wie sehr bin ich bereit, mich dafür anzustrengen? Was sind meine großen Herzensanliegen?

Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich zu viel vornimmt?

Es sollte realistisch und nicht zu viel auf einmal sein. Oft hilft es, das Vorhaben in realistische Häppchen zu zerlegen. Wenn ich unsportlich bin und den Marathon laufen will, sollte ich vielleicht zuerst bei einem Staffellauf mitmachen und dann einen Halbmarathon laufen, bevor ich den Marathon auf mich nehme.

Was hilft gegen Durchhänger bei der Motivation?

Man kann daran denken, was man schon alles geschafft hat. Außerdem wäre es gut, sich vorab darauf vorzubereiten, dass nicht alles reibungslos ablaufen wird. Es hilft auch sich zu überlegen, was früher in ähnlichen Situationen geholfen hat.

Sind Vorbilder und Mitstreiter eine gute Unterstützung oder eher ein Risiko?

Wichtig ist ein realistisches Vorbild. Berge wie Gerlinde Kaltenbrunner zu erklimmen, ist unrealistisch. Bei einem alten Freund oder Nachbarn sieht man, dass der es mitunter auch schwer hat. Das gibt ein Gemeinschaftsgefühl wie in einer Selbsthilfegruppe.

Was hilft dabei durchzuhalten, wenn Mitstreiter aufgeben?

Man sollte sich nie auf eine Klaviertaste verlassen,um eine Melodie zu spielen. Es ist immer gut, mehrere Stützen zu haben. Zum Beispiel nicht nur jemanden, der mit mir das Rauchen aufgibt, sondern auch eine Freundin, mit der ich darüber reden kann. Ich kann mir Dinge überlegen, die ich statt dem Rauchen tun kann. Außerdem kann ich bevorzugt in Lokale gehen, in denen nicht geraucht wird oder ein Gruppentreffen mit Ex-Rauchern besuchen.

Das Ziel ist erreicht – wie verhindere ich einen Rückfall?

Man sollte sich immer bewusst sein, in welchen Situationen es schwierig werden könnte und wie man damit umgeht. Außerdem darf man ruhig stolz sein, das Ziel erreicht zu haben. Dafür darf man sich auch ruhig eine Belohnung gönnen.