Sammeln von Gesundheitsdaten: Die Gefahren und Chancen

Andere private und gesetzliche Versicherungen setzen zwar nicht auf Tracking über spezifische Geräte, koppeln die Motivation der Versicherten zu einem gesunden Lebensstil aber an finanzielle Anreize. Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) bietet in ihrem Programm „Selbstständig Gesund“ einen halbierten Selbstbehalt an (10 statt 20 Prozent), wenn mit dem Arzt vereinbarte Gesundheitsziele – in den Bereichen Blutdruck, Gewicht, Bewegung, Tabak und Alkohol – erreicht werden. „Die Überprüfung erfolgt aber nur im Zuge eines ärztlichen Gesprächs, einer klinischen Untersuchung und eines Fragebogens“, sagt Karin Nakhai von der SVA. Und wenn man in einer „Bewegungsbox“ Versicherten auch Schrittzähler übergebe, dann nur zur persönlichen Motivation“. Geplant sei aber, Wearables für die Tele-Rehabilitation auf freiwilliger Basis einzusetzen – wenn Patienten nach einem stationären Aufenthalt ambulant weitertrainieren. „Wir überlegen Einsatzmöglichkeiten von Wearables auch für Präventionsmaßnahmen – ebenfalls auf freiwilliger Basis“, heißt es von der SVA.