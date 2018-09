Telemedizin: Wie Patienten heute schon profitieren

Patienten mit Herzschwäche bekommen nach ihrem Spitalsaufenthalt ein spezielles Mobiltelefon, eine Waage und ein Blutdruckmessgerät mit nach Hause. „Die Waage schickt die Daten über das Gewicht ans Handy und dieses leitet sie automatisch an eine für ihn zuständige mobile Krankenschwester weiter“, sagt der Kardiologe Gerhard Pölzl vom LKH-Universitätsklinikum Innsbruck. Zusätzlich geben die Patienten noch an, wie sie sich fühlen (durch Antippen eines lustigen oder traurigen Gesichts) und welche Medikamente sie genommen haben. „Verschlechterungen des Gesundheitszustandes können so frühzeitig erkannt werden. Die speziell ausgebildete Krankenschwester erhält über das System sofort eine Information, wenn gewisse Grenzwerte unter- oder überschritten werden. Sie nimmt mit dem Patienten Kontakt auf, besucht ihn unter Umständen oder informiert den Arzt, wenn eine Änderung der Medikation notwendig ist. „Ohne ein derartiges System warten Herzschwäche-Patienten oft viel zu lange zu, ehe sie einen Arzt aufsuchen. Dann ist ein neuerlicher Spitalsaufenthalt oft unvermeidlich.“