Self-Tracker für den Schlaf: Wenn die App für Unruhe sorgt

Corinna Mühlhausen ist ein deutscher Trendcoach und veröffentlicht regelmäßig Reports zum Thema "Gesunder Lifestyle". Der KURIER sprach mit ihr über die immer größer werdende Gruppe der " Selbstoptimierer" und wie sie Self-Tracker einsetzt, um sich besser zu fühlen.

Sie zeichnen das Bild der „Selbstoptimierer“, was ist darunter zu verstehen?

Das ist grundsätzlich jemand, dem es bewusst ist, dass er selber etwas beitragen kann, dass es ihm gut geht. Und das bezieht sich beim Selbstoptimierer keinesfalls nur auf die äußere Hülle, also auf das Aussehen, sondern tatsächlich auf Körper, Geist und Seele.

Wird diese Gruppe immer größer?

Ja, die wird definitiv größer, vor allem aber aus dem Grund, weil das, was wir unter Selbstoptimierung verstehen, nicht mehr das gleiche ist, wie zu Beginn der Entwicklung. Als wir vor einigen Jahren medial aufgeklärt wurden, dass es die Selbstoptimierer gibt, bedeutete dass, einen Fitnesstracker am Arm zu haben und man geht ganz viel laufen und versucht immer schneller und besser zu werden. Dieser Trend hat sich insofern vergrößert, als viel mehr Bereiche unter Selbstoptimierung zusammengefasst werden. Dass es nicht mehr um höher, schneller, weiter geht, sondern – im Gegenteil: langsamer, bewusster, ruhiger zu leben. Damit hat sich die Gruppe derer, für die das interessant ist, erweitert. Der zweite Grund, weshalb es mehr geworden sind, dass es nicht mehr nur um die technologische Überwachung, sondern viel stärker wieder um Gefühl geht. Ich verlasse mich mehr auf mein Bauchgefühl.

Geht die Ära der Fitnesstracker oder Healthtracker wieder vorbei oder ändert sich das permanent?

Nein, Ich glaube nicht, dass sie verschwindet. Im Gegenteil, ich denke, dass diese Geräte smarter werden und dass sie ganzheitlicher messen. Gerade, wenn ich mir anschaue, was es bei Medikationsapps oder Schlaftracking alles gibt, zeigt sich, dass es nicht weniger Geräte werden, sondern die Geräte mehr können und dass es mehr Spezielles gibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Zukunft für jedes Bedürfnis etwas kommt.

Aber offenbar sind solche Tracker nicht immer sinnstiftend. So zeigte eine Studie, dass Schlaftracker eher verunsichern und zu mehr subjektiv empfundenen Schlafproblemen führen.

Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das zu mehr zu Stress führt. Zum einen, weil man die Ergebnisse hat, die man mit anderen Menschen vergleichen kann. Mein Mann, meine Frau haben länger, tiefer etc geschlafen. Dann hat man noch die Angst, dass das Gerät wirklich alles aufgenommen und registriert hat. Man legt sich hin und muss überprüfen, ob das Gerät mitkriegt, wie toll man gerade geschlafen hat. Das ist ein Backlash. Ich glaube, viele Menschen erkennen, dass sie durch das Weglegen des Geräts ihr Leben viel leichter optimieren können als mit. Das ist der Gegentrend, den es zu jedem Trend gibt. Die Hersteller müssen aufpassen. Die können sich nicht einbilden, dass sie irgendwas auf den Markt bringen können. Das muss vom Menschen her gedacht sein. Auch wie ich an meine Daten komme, und wer die Daten bekommt. Wenn es nicht zu Ende gedacht ist, dann wird es nicht funktionieren.

Wohin wird diese Selbstoptimierung noch führen? Idealerweise wäre ja das Ziel, dass Menschen mehr Körpergefühl und Gespür entwickelt. Das kann aber nicht von Technik abhängig sein, oder?

Nein. Da ist Technik ein Hilfsmittel und die Hersteller, die das so umsetzen, die werden den größten Erfolg haben. Es gibt Gadgets, wo ich mich frage, wie nachhaltig die sein werden. Etwa einen „In-Ear-Foodtracker“, das stecke ich mir in mein Ohr und das Gerät zeichnet meine Kaugeräusche auf. Das ist so eine Spielerei, die schon komisch ist. Man muss sich fragen: Wenn sowas entwickelt wird, was sind die tatsächlichen Bedürfnisse? Wenn man etwa auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien schaut – da ist noch eine breite Entwicklung möglich, dass da kluge Geräte entwickelt werden. Da wird noch was kommen, in diese Richtung gedacht, gibt es noch viel Spielraum nach oben.