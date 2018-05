Bodyblog: Stress mit dem Stresstracker

Ich hab heute schon wieder so einen Stress“, sage ich schnell einmal. Der iStressChecker (ca. 80€) soll messen, wie sehr ich wirklich unter Druck bin, aber auch, wie gut ich mich entspannen kann. Eigentlich funktioniert das trotz meines hektischen Alltags ganz gut – dachte ich jedenfalls.

Mithilfe eines Ohrclips misst das Gerät 2:30 Minuten lang meinen Herzschlag und meine Herzratenvariabilität (den Abstand zwischen den Herzschlägen) und errechnet daraus meinen Relax-Index. Vor der Messung beantworte ich in der dazugehörigen App am Handy ein paar Fragen dazu, wie gut ich geschlafen habe, ob ich mich gut ernährt oder viel bewegt habe – die Antworten wirken sich nicht auf das Ergebnis aus, füllt man die Fragen aber jeden Tag aus, werden die Entwicklungen in der Übersicht grafisch dargestellt. Daraus können wie beim Börsenkurs Trends abgelesen werden.

Meine ersten Messungen bestätigen, was ich gefühlt habe: Ich bin urlaubsreif. Von 10 möglichen Relax-Punkten habe ich 0,5. Während ich die Tage bis zum Urlaub zähle, rutscht der Index weiter auf 0,2 ab. Panik! Bin ich schon so ausgebrannt?!