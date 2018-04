Bodyblog: "Jaaa!" im Bootcamp für Bräute

Ich dachte, der Weg bis zum Kniefall und der großen Frage war schon lang und beschwerlich – in der Phase bis zur Hochzeit wähnte ich mich frohlockend zwischen Blumenbouquets und Tortenverkostung. Nach der ersten Kleiderprobe wächst dann aber doch der Ehrgeiz – jede Braut will an ihrem großen Tag die beste Version ihrer selbst präsentieren. Da müssen die Rundungen an den richtigen Stellen sein.

Also ab zum Pre-Wedding-Bootcamp, das Crossbox-Besitzerin Marlis wegen der hohen Nachfrage nach eigenen Workouts extra für Bräute eingeführt hat (www.crossbox.at). Hier wird drei Wochen lang drei Mal die Woche gedrillt, was das Zeug hält. Die Übungen unterscheiden sich nicht groß vom üblichen Crossfit-Programm – ein hartes Kraft-Ausdauer-Training mit mehreren Stationen.