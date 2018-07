Forscher: Nur 13 Prozent der Weltmeere sind Wildnis

Studie mit Schwachstellen

In einer unabhängigen Einordnung weist Ökologe Brey allerdings auf einige Schwierigkeiten der Studie hin: "Derartige Untersuchungen mit globalem Anspruch haben immer ein Datenproblem", führte er aus. So sei die Datenlage für verschiedene Regionen unterschiedlich umfassend, so dass Lücken für die Analyse entstünden. "Diese Lücken werden hier nicht thematisiert", so Brey. Zudem würden alle Stressoren gleichwertig behandelt. Ein Stressor sei beispielsweise die Bebauung des Meeresgrundes. Ökologisch muss das nicht unbedingt nachteilig sein. Denn zum Beispiel "in Offshore-Windparks darf nicht gefischt werden, was gut ist, denn die Fischerei, insbesondere die Bodenfischerei, hat die gravierendsten Auswirkungen auf marine Ökosysteme", erklärte der Ökologe.

Schutzprogramme fehlen

Ein weiterer Punkt: Wie die Wissenschaftler in ihrer Studie bemängeln, stehen gerade einmal fünf Prozent der von ihnen identifizierten Meereswildnisse unter Schutz. Bei der Auflistung der Meeresschutzgebiete (Marine Protected Areas, MPA) fehle allerdings mit dem Rossmeer in der Antarktis das größte MPA, wie Thomas Brey feststellt. Als Teil der deutschen Delegation der "Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis" (CCAMLR) hatte er dessen Einrichtung mitverhandelt.

Trotz dieser Kritikpunkte in Details stimmt Brey den Ergebnissen der Untersuchung aber zu: "Die Studie mag nicht exakt sein, aber ihre Aussage stimmt." Derartige Arbeiten seien gut für einen nachhaltigen Schutz der Meereswildnisse. Dieser funktioniere aber nicht ohne politischen Willen: "Das haben wir beim Rossmeer gesehen: Die MPA konnte erst eingerichtet werden, als eine Einigung auf höchster politischer Ebene gefunden wurde."

Derartige Verhandlungen, gerade wenn es um internationale Gewässer ginge, benötigten allerdings Zeit, da unterschiedliche politische und wirtschaftliche Interessen in Einklang gebracht werden müssten - Zeit, die laut den Autoren der Studie knapp wird. Die Gefahr, dass Wildnisse vorher verloren gingen, würde auch dadurch vergrößert, dass der technische Fortschritt es Menschen erlaube, immer tiefer und weiter hinaus zu fischen. Hinzu kämen die Folgen des Klimawandels, so Hauptautor Kendall Jones: "Dank eines wärmeren Klimas kann jetzt sogar an einigen Orten gefischt werden, die aufgrund der ganzjährigen Eisdecke vorher sicher waren."